A Ucrânia diz ter atingido com sucesso um alvo militar na região de Belgorod.

De acordo com os serviços de inteligência da Ucrânia, o bombardeamento ocorrido nas últimas horas visou uma infraestrutura militar russa em Gubkin, a 170 quilómetros da fronteira com a Ucrânia.

“Os residentes de Gubkin observaram um fumo negro e espesso, sentiram o seu cheiro e ouviram fortes explosões”, disse a agência conhecida como HUR em comunicado na aplicação de mensagens Telegram, citada pela Reuters, acrescentando que o ataque teve como alvo o posto de comando do grupo de forças "Sever" da Rússia.

Já o Ministério da Defesa russo disse esta quarta-feira que intercetou 44 drones lançados pelas forças armadas da Ucrânia durante a noite, incluindo três sobre a região de Belgorod.

Entretanto, Joe Biden aprovou o fornecimento de minas antipessoais à Ucrânia com o objetivo de desacelerar o avanço das forças terrestres da Rússia no leste do país.

Em troca deste fornecimento de minas antipessoais, Kiev compromete-se com o uso exclusivo deste armamento em território da Ucrânia.

A decisão surgiu horas após fontes do Pentágono terem dito que os Estados Unidos vão enviar para a Ucrânia 275 milhões de dólares (260 milhões de euros) em novas armas, antes de Donald Trump tomar posse como Presidente dos Estados Unidos, a 20 de janeiro de 2025.

Na segunda-feira, Biden autorizou a Ucrânia a disparar mísseis de longo alcance na Rússia, o que levou o Presidente russo, Vladimir Putin, a decretar a possibilidade de o exército da Rússia utilizar armas nucleares.