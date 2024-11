Trump e Elon Musk assistem a lançamento de foguetão que falhou aterragem

A SpaceX, de Elon Musk, realizou com sucesso o sexto lançamento de teste do Starship, aquele que é considerado o foguetão mais poderoso alguma vez construído, de acordo com uma transmissão ao vivo do acontecimento através da rede social X.

Após a descolagem, a partir do Texas, e sem tripulação a bordo, a nave espacial esteve cerca de uma hora em voo antes de, inesperadamente, cair nas águas Golfo do México.

O foguetão deveria regressar a terra firme, onde se esperava que pousasse em braços mecânicos presos à torre de onde foi lançado.

No futuro, o foguetão poderá integrar missões da NASA para levar astronautas à Lua em 2026.

A SpaceX tem renovado diversos contratos com a Agência Espacial dos Estados Unidos para cumprir esse mesmo objetivo.

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, assistiu ao lançamento do foguetão ao lado de Elon Musk, na base da SpaceX, no Texas, num claro sinal do estreitamento entre ambos e de apoio ao empresário, já após as eleições norte-americanas.

Recentemente, Donald Trump anunciou que vai nomear o empresário Elon Musk, para chefiar um novo departamento de "Eficiência Governamental".

O Presidente eleito e o homem mais rico do mundo estão cada vez mais próximos. Durante o fim de semana, foram vistos a assistir a um combate de artes marciais mistas, em Nova Iorque.