Putin estará aberto a negociar com Trump um cessar-fogo na Ucrânia

O Presidente russo, Vladimir Putin, estará aberto a negociar um cessar-fogo na Ucrânia, com o recém-eleito Presidente dos EUA, Donald Trump. A informação é avançada pela agência Reuters, que cita Várias fontes ligadas ao Kremlin.

De acordo com as fontes, apesar de Putin estar disposto a discutir o cessar-fogo não fará grandes concessões territoriais e continuará a exigir que Kiev abandone as ambições de se juntar à NATO.

Cinco das fontes da Reuters dizem que o Kremlin poderia concordar amplamente em congelar o conflito ao longo das linhas de frente e três admitem que poderá haver margem para negociações sobre as divisões territoriais das regiões de Donetsk, Lugansk, Zaporijia e Kherson.

Moscovo também estará disponível para se retirar das relativamente pequenas partes de território que controla nas regiões de Kharkiv e Mykolaiv, asseguram duas das fontes.

Recorde-se que durante a campanha, o Presidente eleito dos Estados Unidos da América, Donald Trump, prometeu que, se voltasse à Casa Branca, iria conseguir acabar com a guerra, através de negociações com a Rússia.

No entanto, Putin disse recentemente que qualquer acordo de cessar-fogo deve refletir as “realidades” no terreno, mas que temia uma trégua de curta duração que só permitiria ao Ocidente rearmar a Ucrânia.

"Se não houver neutralidade, é difícil imaginar a existência de qualquer relação de boa vizinhança entre a Rússia e a Ucrânia", disse Putin, argumentando que “isso significaria que a Ucrânia seria constantemente usada como uma ferramenta nas mãos erradas e em detrimento dos interesses da Federação Russa”.