A Ucrânia terá lançado o primeiro míssil de longo alcance sobre território russo. A informação foi avançada pelas autoridades militares ucranianas, citadas RBC Ukraine.

O ataque terá acontecido a cerca de 77 quilómetros da fronteira ucraniana, num armazém de munições em Karachev, na região russa de Bryansk.

“De fato, pela primeira vez, usamos o ATACMS para atacar o território russo. O ataque foi realizado contra uma instalação na região de Bryansk e foi atingido com sucesso”, disse a fonte.

Numa mensagem publicada no Telegram, Andriy Kovalenko, chefe do Centro Ucraniano de Combate à Desinformação, do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, confirmou que o ataque foi realizado sem indicar que armas foram usadas, acrescentando que este local já havia sido alvo de drones ucranianos.