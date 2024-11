O Presidente russo, Vladimir Putin, terá assinado um decreto que autoriza o uso alargado de armas nucleares.

De acordo com a agência France Press, o documento determina que um ataque nuclear por parte de Moscovo pode ser justificado se for em resposta a uma agressão contra a Rússia ou qualquer país aliado por parte de um Estado não nuclear que seja apoiado por uma potência nuclear.

Putin reclama também o direito de retaliação nuclear em caso de ataque aéreo de grande escala com armas não nucleares, incluindo drones.

A decisão de mudar a política nuclear oficial da Rússia é a resposta do Kremlin à decisão do Governo do Presidente dos EUA, Joe Biden, de permitir que a Ucrânia dispare mísseis de longo alcance norte-americanos contra a Rússia.

Contudo, na leitura do general Arnaut Moreira, este decreto para o uso de armas nucleares será uma mera formalidade.

À Renascença, Arnaut Moreira diz que a Rússia não tem autonomia estratégica para iniciar um conflito à escala global.

“A Federação Russa só é uma potência global de natureza nuclear. De resto, não tem competência para definir uma guerra de natureza mundial”, afirma.

O general acrescenta ainda que a Rússia “é um Estado absolutamente dependente da China”, e que “para a aplicação de poder de natureza nuclear precisa de autorização da China”.

“E não me parece que a China esteja interessada em levar as coisas para esse patamar”, conclui.

A assinatura do decreto ocorre quando se assinalam mil dias da ofensiva Russa contra a Ucrânia.