Guterres avisa líderes que "fim da era dos combustíveis fósseis é inevitável"

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, avisou esta terça-feira os chefes de Estado e de governo do G20 que "o fim da era dos combustíveis fósseis é inevitável".

No seu discurso na sessão sobre desenvolvimento sustentável e transição energética do G20, a última da presidência brasileira à frente do grupo das 20 maiores economias do mundo, Guterres frisou, contudo, que é necessário garantir que este fim "não chegue tarde demais" nem de forma injusta.

O responsável português destacou o facto do Brasil e o Reino Unido, dois membros do bloco G20, terem apresentado novas Contribuições Nacionalmente Determinadas, aquelas que cada país propõe para baixar as emissões de GEE (Gases com Efeito de Estufa).

Guterres. "Evitar catástrofes em espiral"

Em relação à 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática ,COP29, a decorrer em Baku, António Guterres apelou aos líderes do G20 para que instruam os seus negociadores a garantirem um acordo sobre financiamento climático.

"Ampliar rápida e substancialmente o financiamento climático de biliões para triliões", resumiu o secretário-geral da ONU, afirmando que limitar o aumento da temperatura global para 1,5°C deve ser feito de forma a "evitar catástrofes em espiral que podem arruinar todas as economias".

Segundo Guterres, se as políticas atuais continuarem a ser seguidas prevê-se um aumento de 3ºC da temperatura global.

Lula da Silva. Antecipar as metas de neutralidade

Antes, o Presidente brasileiro apelou aos chefes de Estado e de governo dos países desenvolvidos do G20 que "antecipem metas de neutralidade climática".

"Aos membros desenvolvidos do G20, proponho que antecipem as suas metas de neutralidade climática de 2050 para 2040 ou até 2045", disse Lula da Silva na abertura do segundo e último dia da cimeira do G20, que decorre na cidade brasileira do Rio de Janeiro.

"Sem assumir as suas responsabilidades históricas, as nações ricas não terão credibilidade para exigir ambição dos demais", frisou.

Objetivo de "emissões líquidas zero"

Na declaração final, que era esperada apenas para esta terça-feira à tarde, último dia da cimeira realizada na cidade brasileira do Rio de Janeiro, os líderes mostram-se "determinados a liderar ações ambiciosas, oportunas e estruturais" nas suas economias nacionais "e no sistema financeiro internacional com o objetivo de acelerar e ampliar a ação climática".

Na declaração menciona-se ainda que os países vão encorajar-se mutuamente para com o objetivo de "emissões líquidas zero de GEE/neutralidade climática levando em consideração o Acordo de Paris", mas também as "diferentes circunstâncias, caminhos e abordagens nacionais".

Para além dos representantes dos países membros plenos do grupo, mais a União Europeia e a União Africana, no Rio de Janeiro encontram-se representantes de 55 países ou organizações internacionais, entre os quais Portugal - país convidado pelo Brasil -, representado pelo primeiro-ministro Luís Montenegro; Angola, representada pelo seu Presidente João Lourenço; e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

O G20 é constituído pelas principais economias do mundo. A presidência do Brasil termina no final do mês, passando em dezembro para a África do Sul.