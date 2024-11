Alerta da Unicef. Mais de 200 crianças morreram em quase dois meses de guerra no Líbano

Mais de 200 crianças foram mortas no Líbano desde o início da guerra entre Israel e o Hezbollah há quase dois meses, uma média de "mais de três" por dia, alertou a Unicef esta terça-feira.

"Embora mais de 200 crianças tenham sido mortas no Líbano em menos de dois meses, está a surgir uma tendência desconcertante: estas mortes estão a ser recebidas com inércia por aqueles que estão em posição de colocar um fim nesta violência", declarou James Elder, porta-voz do Fundo das Nações Unidas para a Infância, durante uma conferência de imprensa em Genebra.

"Devemos esperar que a humanidade nunca mais testemunhe tal carnificina de crianças como em Gaza, mas existem semelhanças assustadoras com as crianças no Líbano", disse.

Segundo Elder, "no Líbano, da mesma forma que em Gaza, o intolerável está silenciosamente a transformar-se em aceitável", denunciando ainda "uma normalização silenciosa do horror".

O grupo xiita libanês Hezbollah intensificou o conflito contra Israel na sua fronteira comum após o ataque sem precedentes do grupo islamita palestiniano Hamas em solo israelita, em 07 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza. O movimento libanês alega que estava a agir em apoio ao Hamas.

Após um ano de troca de tiros na fronteira, o Hezbollah e Israel entraram em guerra aberta em 23 de setembro e o exército israelita tem vindo a realizar incursões terrestres no sul do Líbano desde 30 de setembro.

"Um número pouco superior a 200 [de menores mortos] foi registado em menos de dois meses", afirmou Elder, indicando ainda que "pelo menos 231 crianças" já morreram no Líbano desde o início da guerra em Gaza em outubro de 2023.

A Unicef "não indica os responsáveis, mas quem acompanha a comunicação social deve ter uma ideia bastante clara de como estas crianças foram mortas, de onde foram disparados os foguetes, onde estas crianças estavam, para onde fugiam (...), a mesma coisa que acontece em Gaza", observou o porta-voz.

Mais de 3.500 pessoas foram mortas no Líbano desde 08 de outubro de 2023, segundo o Ministério da Saúde, a maioria desde 23 de setembro deste ano. Do lado israelita, 46 civis e 78 soldados foram mortos.

Israel afirma querer afastar o Hezbollah das regiões fronteiriças do sul do Líbano para garantir o regresso a casa de cerca de 60 mil residentes do norte de Israel deslocados pelo conflito há mais de um ano.

No Líbano, dezenas de milhares de residentes também foram deslocados das suas casas.