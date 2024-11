Alemanha recusa mísseis de longo alcance à Ucrânia, mas vai fornecer quatro mil drones

Para Berlim, os mísseis Taurus de longo alcance só poderiam ser utilizados se os alemães também assumissem a responsabilidade pela pilotagem dos alvos, justificou o chanceler Olaf Scholz, em conferência de imprensa à margem da cimeira do G20 no Rio de Janeiro.

Após meses de hesitação, a administração do Presidente cessante, Joe Biden, tomou esta decisão poucas semanas antes de o republicano Donald Trump chegar ao poder.

Olaf Scholz já não vai mudar a sua posição, de acordo com o gabinete do chanceler alemão, que enfrentará eleições no início de 2025 e apesar da posição contrária de várias forças políticas do seu país.

O antigo ministro da Defesa britânico Ben Wallace criticou hoje duramente a recusa da Alemanha em entregar à Ucrânia mísseis com capacidade de atingir em profundidade o território russo.

"Convido o chanceler alemão a reconsiderar a sua oposição algo teimosa e desajeitada à utilização do Taurus, o que o coloca numa posição muito estranha em comparação com os franceses e britânicos", que têm fornecido mísseis de longo alcance "há mais de um ano" a Kiev, disse Wallace.

Olaf Scholz "fez tudo o que não devia ser feito", porque "claramente não compreende o que é a dissuasão", acrescentou o antigo governante, dizendo-se "aliviado" com a ideia de que o chanceler social-democrata abandone em breve o poder.

Estão previstas eleições antecipadas para fevereiro na Alemanha e os conservadores estão à frente nas sondagens.

"Olaf Scholz é provavelmente mais adequado para cuidar de um subcomité de uma comissão de planeamento de um conselho municipal do que de um dos maiores países da Europa", criticou ainda Wallace.