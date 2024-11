Países nórdicos distribuem panfletos para preparar para “guerras ou crises inesperadas”

Milhões de suecos vão começar a receber, esta segunda-feira, cópias de um panfleto com conselhos para a população preparar-se para lidar em caso de guerra ou outras crises inesperadas.

Segundo avança a BBC, os panfletos "If crisis or war comes" ("Se crises ou a guerra chegarem") já tinham sido enviados há seis anos, tendo sido agora atualizados com novas informações e com o dobro do tamanho. O governo em Estocolmo considerou necessário abordar novamente a questão da segurança, impulsionado pela invasão russa na Ucrânia.

Os panfletos apelam aos habitantes para que tenham sempre em casa medicação, incluindo comprimidos de iodo, para o caso de um acidente nuclear, e ainda alimentos com um prazo de longa duração, como latas de leguminosas e barras energéticas.

Os vizinhos noruegueses tiveram também acesso a um panfleto em alerta para a preparação dos habitantes caso se encontrem sozinhos e com condições climáticas extremas, guerra e outras ameaças.

Já a Finlândia publicou publicou o seu próprio conselho online sobre “preparação para incidentes e crises”. Ao contrário da Suécia e da Noruega, o governo de finlandês decidiu não imprimir uma cópia para cada casa, uma vez que teria um custo elevado, divulgando apenas uma versão digital.



O comunicado explica a forma governo e o presidente responderiam no caso de um ataque armado e admitem que as autoridades finlandesas estão “bem preparadas para autodefesa”.

A primeira edição do panfleto “If War Comes” foi produzida durante a Segunda Guerra Mundial e atualizada durante a Guerra Fria.

A Suécia tornou-se oficialmente, em março deste ano, o 32.º membro da NATO.