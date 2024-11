Lula lança Aliança Global contra a fome. Portugal vai participar

A Aliança Global contra a fome foi esta segunda-feira oficialmente lançada na abertura da Cimeira do G20, com o Presidente brasileiro, Lula da Silva, a afirmar que os líderes devem lutar para "acabar com essa chaga que envergonha a Humanidade".

"Compete aos que estão aqui a inadiável tarefa de acabar com essa chaga que envergonha a Humanidade", afirmou o chefe de Estado brasileiro, na cidade brasileira do Rio de Janeiro, perante os líderes das 20 maiores economias mundiais e de países convidados, como o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro.

"Por isso, colocamos como objetivo central da Presidenta brasileira no G20 o lançamento de uma Aliança global contra a fome e a pobreza. Este será o nosso maior legado. Não se trata apenas de fazer justiça. Essa é uma condição imprescindível para construir sociedade mais próprias e um mundo de paz", sublinhou Lula da Silva.

Colocar os invisíveis no topo da agenda

Combater a fome e a pobreza é, por isso, condição essencial para sociedades mais prósperas e um Mundo de paz e é o objetivo central da reunião do G20, que arrancou esta segunda-feira no Brasil.

Durante o discurso de abertura, Lula da Silva lembrou ainda presença na cimeira do G20 em Washington, no ano de 2008 - no quadro da crise financeira. O líder brasileiro diz que o Mundo piorou desde essa altura.

"16 anos depois, constato com tristeza que o mundo está pior. Temos o maior número de conflitos armados desde a Segunda Guerra Mundial e a maior quantidade de deslocamentos forçados já registrada. Os fenómenos climáticos extremos mostram os seus efeitos devastadores em todos os cantos do planeta. As desigualdades sociais, raciais e de género se aprofundam na esteira de uma pandemia que ceifou mais de quinze milhões de vidas", lamenta.

Argentina volta atrás e adere à Aliança Global

A lista de participantes da Aliança contra a Fome e a Pobreza ainda agora foi lançada e já teve de ser atualizada, uma vez que a Argentina, que inicialmente não constava da lista de nomes apoiantes, decidiu voltar atrás e aderir.

Com a entrada deste país da América do Sul, ultrapassa-se, assim, a barreira dos 80 signatários: há, segundo fonte governamental brasileira, 82 nações e duas organizações (União Europeia e União Africana) a assinar a iniciativa, que pretende ser a principal marca da presidência brasileira do G20.

Para além dos países e estados aderentes, há também 24 organizações internacionais, nove instituições financeiras internacionais e 31 organizações não governamentais a aderir, avança a Globo, que adianta que o número "ainda pode aumentar".

Portugal contribui com 283 mil euros anuais

Portugal vai contribuir com 300 mil dólares anuais para a nova Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, hoje lançada pelo presidente do Brasil na cimeira do G20, no Rio de Janeiro, anunciou o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

"O nosso compromisso é firme, assim como será o nosso investimento. Portugal irá contribuir com cerca de 10% do custo de funcionamento do mecanismo de Apoio da Aliança, 300.000 dólares (cerca de 283 mil euros), pelo menos até 2030", afirmou Luís Montenegro.

Numa intervenção na primeira sessão de trabalho da reunião de chefes de Estado e de Governo do G20 -- que Portugal integra pela primeira vez como observador a convite da presidência brasileira deste fórum internacional -, Montenegro saudou o Presidente Lula da Silva por trazer para o centro da discussão "temas absolutamente essenciais como a erradicação da pobreza e da fome".

"A decisão histórica de criar uma Aliança Global contra a Fome e a Pobreza irá imprimir uma nova dinâmica política e deverá mobilizar-nos a todos para atingir os objetivos de de desenvolvimento sustentável 1 e 2 [das Nações Unidas] até 2030", afirmou.

[Notícia atualizada às 16h54 de 18 de novembro de 2024 para acrescentar a entrada da Argentina na iniciativa e a posição de Portugal]