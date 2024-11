Lula lança Aliança Global contra a fome, "chaga que envergonha a Humanidade"

A Aliança Global contra a fome foi esta segunda-feira oficialmente lançada na abertura da Cimeira do G20, com o Presidente brasileiro, Lula da Silva, a afirmar que os líderes devem lutar para "acabar com essa chaga que envergonha a Humanidade".

"Compete aos que estão aqui a inadiável tarefa de acabar com essa chaga que envergonha a Humanidade", afirmou o chefe de Estado brasileiro, na cidade brasileira do Rio de Janeiro, perante os líderes das 20 maiores economias mundiais e de países convidados, como o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro.

"Por isso, colocamos como objetivo central da Presidenta brasileira no G20 o lançamento de uma Aliança global contra a fome e a pobreza. Este será o nosso maior legado. Não se trata apenas de fazer justiça. Essa é uma condição imprescindível para construir sociedade mais próprias e um mundo de paz", sublinhou Lula da Silva.

Colocar os invisíveis no topo da agenda

Combater a fome e a pobreza é, por isso, condição essencial para sociedades mais prósperas e um Mundo de paz e é o objetivo central da reunião do G20, que arrancou esta segunda-feira no Brasil.

Durante o discurso de abertura, Lula da Silva lembrou ainda presença na cimeira do G20 em Washington, no ano de 2008 - no quadro da crise financeira. O líder brasileiro diz que o Mundo piorou desde essa altura.

"16 anos depois, constato com tristeza que o mundo está pior. Temos o maior número de conflitos armados desde a Segunda Guerra Mundial e a maior quantidade de deslocamentos forçados já registrada. Os fenómenos climáticos extremos mostram os seus efeitos devastadores em todos os cantos do planeta. As desigualdades sociais, raciais e de género se aprofundam na esteira de uma pandemia que ceifou mais de quinze milhões de vidas", lamenta.

Argentina volta atrás e adere à Aliança Global

A lista de participantes da Aliança contra a Fome e a Pobreza ainda agora foi lançada e já teve de ser atualizada, uma vez que a Argentina, que inicialmente não constava da lista de nomes apoiantes, decidiu voltar atrás e aderir.

Com a entrada deste país da América do Sul, ultrapassa-se, assim, a barreira dos 80 signatários: há, segundo fonte governamental brasileira, 82 nações e duas organizações (União Europeia e União Africana) a assinar a iniciativa, que pretende ser a principal marca da presidência brasileira do G20.

Para além dos países e estados aderentes, há também 24 organizações internacionais, nove instituições financeiras internacionais e 31 organizações não governamentais a aderir, avança a Globo, que adianta que o número "ainda pode aumentar".

[Notícia atualizada às 16h31 de 18 de novembro de 2024 para acrescentar a entrada da Argentina na iniciativa]