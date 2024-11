Líder norte-coreano promete reforço "sem limites" das capacidades militares

O líder norte-coreano prometeu reforçar "sem limites" as capacidades militares nucleares do país, como resposta às ameaças de segurança causadas pelas parcerias de segurança entre os Estados Unidos da América e alguns países asiáticos, avança a imprensa norte-coreana.

Segundo cita a Agência Central de Notícias da Coreiam, Kim Jung Un diz mesmo que “os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul são culpados pela destruição da paz e da estabilidade da península coreana e da região”.

Kim Jung Un deu mesmo ordens às forças armadas do país para preparagem a guerra.

“A tarefa mais importante e crítica para as nossas forças armadas é a preparação para uma guerra”, disse Kim, segundo a mesma fonte.



O chefe do governo norte-coreano considera ainda que os Estados Unidos estão a prolongar a guerra na Ucrânia, fornecendo armas a Kiev e arrastando mais países para o conflito, o que suscita a preocupação de uma Terceira Guerra Mundial.

Recorde-se que, até agora, a Coreia do Norte enviou mais de 10.000 soldados para combater ao lado do exército de Putin na região russa de Kursk, onde as forças ucranianas ocuparam parte do território fronteiriço desde uma incursão surpresa em agosto.