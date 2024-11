Kremlin acusa Biden de colocar "mais lenha na fogueira" ao autorizar Ucrânia a usar armas de longo alcance

18 nov, 2024 - 11:17 • Redação com Reuters e Lusa

O Kremlin fez saber, esta segunda-feira, que se Washington permitir que a Ucrânia a utilização de armas fabricadas nos EUA para atacar a Rússia, isso levará a um aumento da tensão e aprofundará o envolvimento dos Estados Unidos no conflito. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o governo de Joe Biden está a colocar "mais lenha na fogueira" e a tentar intensificar o conflito na Ucrânia.

"Se tal decisão for, de facto, formulada e levada ao regime de Kiev, então, esta é uma escalada de tensão e uma situação nova do ponto de vista do envolvimento dos EUA neste conflito", disse Peskov. "É óbvio que o governo cessante em Washington pretende tomar medidas para continuar a colocar lenha na fogueira e continuar a provocar tensão em torno deste conflito", reforçou.

O alerta surge depois da Casa Branco ter autorizado, este domingo, a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance em solo russo. UE apoia Ucrânia para o uso de armas contra a Rússia O chefe de política externa da UE, Josep Borrell, expressou também, esta segunda-feira, a esperança de que os membros da UE possam permitir que a Ucrânia utilize as armas na Rússia. "Tenho dito repetidamente que a Ucrânia deve poder utilizar as armas que lhe fornecemos, não só para travar os ataques, mas também para poder atingir os atacantes", disse Borrell antes de uma reunião com ministros das Relações Exteriores da UE, em Bruxelas. "Continuo a acreditar que é isso que tem que ser feito. Tenho certeza de que discutiremos mais uma vez. Espero que os estados-membros concordem com isso".

França diz que decisão "ainda é uma opção", Polónia fala em medida "revolucionária" Em reação à decisão de Washington, também França, que forneceu mísseis de longo alcance para a Ucrânia, explicou que permitir que Kiev ataque alvos militares dentro da Rússia continua a ser uma opção considerar. "Dissemos abertamente que esta era uma opção que consideraríamos, se fosse para permitir atingir um alvo onde a Rússia está atualmente a agredir o território ucraniano", disse Jean-Noël Barrot, ministro dos Negócios Estrangeiros francês. O Governo polaco saudou Também a permissão concedida por Washington à Ucrânia, pois é "a única resposta apropriada a Putin, que só compreende a linguagem da força", adiantou o ministro do Interior polaco, Tomasz Siemoniak. Siemoniak sublinhou que a duração da guerra, "quase mil dias de agressão", não deixa margem para dúvidas sobre a necessidade de tomar medidas contundentes. Por sua vez, Cezary Tomczyk, vice-ministro da Defesa da Polónia, afirmou que "a Rússia só conhece uma língua: a linguagem do poder", declarando que o Presidente dos EUA, Joe Biden, tomou "uma boa decisão". Além disso, Malgorzata Paprocka, chefe do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Presidente polaco, Andrzej Duda, descreveu a decisão de Biden como "revolucionária" e "em linha com a política promovida pelo Presidente Duda", sublinhando a importância de responder à morte de civis inocentes. Já o ministro das Relações Exteriores holandês, Caspar Veldkamp, descreveu a decisão dos EUA como muito importante, visto que "o presidente Putin, em geral, só ouve factos no terreno. Acho, portanto, que é muito importante que os EUA também não [imponham] mais limitações para armas entregues à Ucrânia".