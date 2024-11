“És um fardo para a sociedade. Tu és um fardo para a terra. Uma praga na paisagem. Uma mancha no universo. Por favor, morra. Por favor”, atirou o Gemini.

Vidhay Reddy, do Michigan, fazia questões sobre os desafios e soluções para o envelhecimento dos adultos, quando o Gemini respondeu de forma ameaçadora.

Uma “conversa” entre o Gemini, a ferramenta de inteligência artificial (AI) da Google, e um estudante nos Estados Unidos acabou mal, com o “chatbot” a aconselhar o jovem a “morrer”.

A Google já comentou o caso e salientou que os modelos de linguagem de grande escala (LLM, na sigla inglesa), como o Gemini, têm filtros para evitar respostas desrespeitosas ou com conteúdos sexuais, violentos ou que encorajem atos prejudiciais para o humano, mas admite que neste caso ocorreu uma falha.

A irmã, Sumedha Reddy, diz que ficou “em pânico” com a resposta agressiva do Gemini da Google e que teve vontade de “atirar todos os dispositivos pela janela”.

“Pareceu muito direto. Definitivamente, fiquei assustado durante mais de um dia”, afirmou Vidhay Reddy, que estava a ajudar a irmã a fazer um trabalho com a ajuda do “chatbot”.

Em declarações à estação CBS News, o estudante de 29 anos confessou ter ficado abalado com a experiência.

“Grandes modelos de linguagem às vezes podem responder com respostas sem sentido, e este é um exemplo disso. Esta resposta violou as nossas políticas e tomamos medidas para evitar que resultados semelhantes ocorressem”, refere a Google.

O Gemini já tinha sido suspenso temporariamente este ano, depois de críticas à falta de precisão histórica e étnica em algumas imagens criadas. A controvérsia começou após a divulgação na rede social X de imagens de soldados nazis negros e orientais e de vikings morenos, criadas através da nova ferramenta da Google.



Mas esta não foi a primeira situação em que as interações entre inteligência artificial e seres humanos estão no centro de uma polémica. Também nos Estados Unidos, a mãe de um adolescente de 14 anos avançou com uma ação em tribunal por, alegadamente, o jovem ter sido encorajado por um “chatbot” de inteligência artificial a cometer suicídio.

Para tentar regular esta nova tecnologia, em agosto deste ano, entrou em vigor na União Europeia a primeira legislação mundial sobre inteligência artificial, mas a maior parte da sua aplicação só vai começar a ser aplicada a partir de 2 de agosto de 2026.