Enquanto os príncipes dormiam, castelo de Windsor foi assaltado. Ladrões levaram dois veículos agrícolas

O rei e a rainha de Inglaterra não estavam na propriedade, mas o sucessor do trono britânico dormia em Adelaide Cottage — a casa de campo que é a residência oficial de William, Kate Middleton e dos três filhos dos príncipes de Gales — quando os ladrões invadiram a propriedade real que tem mais de cinco hectares.

Foi durante a noite, por volta das 23h45, que dois homens conseguiram escalar um muro (de 1,80 metros de altura), entrar no Castelo de Windsor e voltar a sair depois de roubarem dois veículos agrícolas. Aconteceu no domingo 13 de outubro, mas, só agora, depois de o The Sun ter revelado o sucedido, a polícia britânica emitiu um comunicado.

"Os criminosos entraram num edifício agrícola e fugiram com uma pick-up Isuzu preta e um quadriciclo [veículo motorizado aberto com quatro rodas] vermelho. Fugiram em direção a Old Windsor/Datchet", lê-se no comunicado da polícia de Thames Valley, citado pela BBC.

"Até ao momento não foi feita qualquer detenção e a investigação continua em curso", esclarece a polícia britânica.

O Castelo de Windsor, localizado na cidade de Windsor em Berkshire, Inglaterra, era a residência real preferida da rainha Isabel II, que ali viveu vários anos.

Esta não é a primeira vez que são relatados problemas de segurança. A BBC recorda que, no Natal de 2021, foi detido um intruso no castelo, armado com uma besta.