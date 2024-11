Rússia mata sete pessoas em "ataque massivo" contra Ucrânia. Alvo foi sistema de energia

A Rússia lançou cerca de 120 mísseis e 90 drones num "ataque massivo" aéreo contra a infraestrutura energética da Ucrânia, afirmou este domingo Volodymyr Zelensky. Explosões foram ouvidas na capital ucraniana e outras cidades nas primeiras horas do dia, no que terá sido o maior ataque russo desde agosto.

"Infelizmente, há danos dos ataques e queda de detritos", disse o Presidente da Ucrânia nas redes sociais. A escala dos danos ainda não é clara, mas o fornecimento de eletricidade foi cortado a várias regiões, incluindo Kiev, a zona circundante e a região de Dnipropetrovsk. Os responsáveis da infraestrutura disseram que os cortes foram realizados por precaução.



Os ataques mataram sete pessoas ao todo. Duas pessoas morreram num ataque a uma infraestrutura ferroviária em Dnipropetrovsk, no centro da Ucrânia. Uma mulher foi morta num carro em Lviv, perto da fronteira com a Polónia, e duas outras pessoas morreram na região de Odessa.

Em Mykolaiv, no sul, duas pessoas foram mortas num ataque de drones durante a noite, disse o governador regional. As explosões atingiram a cidade de Zaporizhzhia, assim como o porto de Odessa, segundo a Reuters.



As autoridades na região de Volyn, no noroeste da Ucrânia, disseram que a infraestrutura energética tinha sido danificada, mas não especificaram a extensão dos estragos.

A Rússia confirmou o ataque à infraestrutura energética ucraniana, segundo as agências noticiosas estatais do país, que citam o Ministério da Defesa russo. O ataque também terá atingido a aeródromos militares da Ucrânia, de acordo com a "Sky News".

A Ucrânia tem estado a preparar-se para um grande ataque no sistema de energia elétrica nas últimas semanas, temendo danos incapacitantes à rede energética que podem causar longos períodos de falta de eletricidade e aumentar a pressão psicológica num momento crítico da guerra.

O exército polaco anunciou este domingo que mobilizou caças e "todas as forças e recursos disponíveis" para proteger o território polaco durante o "ataque massivo".

"Devido a um ataque massivo da Federação Russa, que está a realizar ataques com mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos e drones contra instalações localizadas, entre outros locais, no oeste da Ucrânia, começaram as operações de aeronaves polacas e aliadas no nosso espaço aéreo", declarou o comando central polaco.

Estas medidas "destinam-se a garantir a segurança nos setores adjacentes às zonas ameaçadas", segundo os responsáveis polacos.

[notícia atualizada às 12h20]