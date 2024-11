Portugal condena declarações de ministro israelita "a favor da anexação" de Gaza

O Ministério português dos Negócios Estrangeiros condenou hoje as declarações do ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, que na semana passada defendeu a retirada "para sempre" dos territórios de Gaza e Cisjordânia aos palestinianos.

"Portugal condena as declarações do ministro Smotrich a favor da anexação da Cisjordânia por Israel. Estas afirmações violam o direito internacional e ignoram os direitos do povo palestiniano", lê-se numa mensagem publicada na conta oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros português na rede social X.

Na passada segunda-feira, numa reunião do Partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich disse que tanto a Faixa de Gaza como a Cisjordânia serão "para sempre retiradas" aos palestinianos, na sequência da vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais norte-americanas.

"Estávamos a um passo de implementar a soberania sobre os colonatos na Judeia e Samaria (Cisjordânia), e agora chegou o momento de o fazer", disse Smotrich, que é também ministro-adjunto do Ministério da Defesa, responsável pelos assuntos civis na Cisjordânia ocupada, em declarações aos membros da coligação ultranacionalista, liderada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

No final de maio, o exército israelita entregou poderes legais significativos na Cisjordânia ocupada a funcionários dos colonos liderados por Smotrich, numa ação que vários especialistas jurídicos descreveram como uma anexação "de facto", já que o objetivo final passa pelo controlo direto dos territórios palestinianos pelo Governo israelita. .

Smotrich -- que reside num colonato na Cisjordânia - afirmou também ter dado instruções à divisão de administração de colonatos do Ministério da Defesa e à administração civil do exército israelita na Cisjordânia para darem início à preparação das infraestruturas necessárias para ocupar a Cisjordânia.

Este ano já registou um recorde apropriação de terras palestinianas, após Israel declarar mais de 2.300 hectares na Cisjordânia ocupada como terras do Estado, um mecanismo que utiliza, juntamente com a designação de reservas naturais e áreas de treino militar, para expulsar mais palestinianos e controlar o território. .

Israel tomou o controlo da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental na Guerra dos Seis Dias de 1967 e, desde então, tem mantido uma ocupação militar deste território palestiniano.

O Governo israelita, liderado por Benjamin Netanyahu, promove uma política de expansão dos colonatos através do Conselho de Colonização de Israel, que é apoiado pelo exército no terreno.