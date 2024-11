Pelo menos 72 palestinianos morreram em bombardeamentos de Israel em Gaza

Pelo menos 72 palestinianos foram mortos nas últimas horas em bombardeamentos israelitas contra vários edifícios residenciais na cidade de Beit Lahia, no norte da Faixa de Gaza, adiantou o Governo do Hamas.

De acordo com a entidade, os ataques de hoje vitimaram ainda 24 pessoas nos campos de Nuseirat e Bureij.

"O exército de ocupação [israelita] sabia que estas casas e edifícios residenciais continham dezenas de civis deslocados, a maioria dos quais crianças e mulheres deslocadas dos seus bairros" afirmou hoje o gabinete de imprensa do Hamas, em comunicado, citado pela agência Efe.

Segundo o comunicado, outros 60 habitantes de Gaza ficaram feridos nos dois ataques contra os campos de Nuseirat e Bureij, tendo algumas das vítimas sido levadas para o Hospital Al Awda e para o Hospital dos Mártires de Al Aqsa, na cidade central de Deir al-Balah.

No início de outubro, as tropas israelitas retomaram pela terceira vez a ofensiva contra o norte de Gaza, com o objetivo, segundo fontes militares, de impedir o Hamas de se reagrupar na zona.