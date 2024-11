"Ofensiva final". Biden quer dar tempo à Ucrânia antes da chegada de Trump, diz especialista

Ricardo Ferreira Reis considera que Joe Biden, ao permitir que a Ucrânia use mísseis norte-americanos contra a Rússia, está a tentar dar tempo a Kiev até à chegada de Trump ao poder nos Estados Unidos (EUA).

Para o comentador da Renascença em assuntos internacionais, "há, de facto, um calendário que tem muito a ver com a situação política nos EUA" e a necessidade de perceber "até onde é preciso ganhar terreno", também por causa da chegada do inverno.

"Ao que estamos a assistir é uma ofensiva final", explica.

Para o especialista, com a manutenbção de Kursk, a Ucrânia pode levar vantagem para eventuais negociações com a Rússia, promovidas por Trump.

Ricardo Ferreira Reis reforça que os mísseis norte-americanos vão ajudar a Ucrânia a manter em sua posse a região de Kursk.

O comentador Renascença acredita que "os russos vão tentar tomar aquele território" nos próximos tempos e, com as novas armas, os ucranianos podem defender-se não só de forma terrestre, mas também pela via aérea.

Sobre se o uso de armamento norte-americano é um escalar do conflito, o especialista aponta que tal já ia acontecer com a chegada do inverno.

Salienta, ainda, que a medida será muito útil para a defesa de Kiev e não para eventuais ataques da Ucrânia à Rússia.