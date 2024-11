Mais de metade dos mortos nas cheias de Valência estavam em casa ou em garagens

Mais de metade dos corpos das vítimas mortais das cheias de 29 de outubro em Valência, Espanha, foram encontrados em espaços fechados, principalmente dentro de casas e garagens, segundo um relatório hoje divulgado.

De acordo com os dados provisórios do relatório do Centro de Integração de Dados (CID) divulgado pelo Tribunal Superior de Justiça de Valência, das 218 vítimas mortais registadas até ao momento, 65 estavam dentro de casa e 32 em garagens.

No que se refere a espaços abertos, a maioria dos corpos foi encontrada em ruas (21) e em campos (24).

O número de mortos confirmados nas inundações na região de Valência subiu para 218 no sábado, após ter sido encontrado o corpo de uma mulher sem vida no município de Sedaví, enquanto o número de pessoas desaparecidas foi reduzido para 13, segundo as autoridades espanholas.