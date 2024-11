Forças de paz da ONU no Líbano atacadas no sul do país

A missão de paz das Nações Unidas no sul do Líbano (FINUL) disse este domingo que uma patrulha com soldados franceses e finlandeses foi atacada no sábado com tiros "possivelmente de intervenientes não estatais", não tendo havido feridos.

Em comunicado, a FINUL disse que a patrulha foi inicialmente confrontada com a recusa de um grupo de indivíduos (um deles armados) à sua liberdade de movimentos, isto enquanto patrulhavam a aldeia de Bedias, mas que conseguiu prosseguir no percurso planeado.