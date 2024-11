Zelensky afirma que Putin não quer negociar a paz mas sair do seu isolamento

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou este sábado o líder do Kremlin, Vladimir Putin, de não querer a paz, caso se sente para negociar, mas antes acabar com o seu isolamento.

"Julgo que Putin não quer a paz. Mas isso não significa que não queira sentar-se à mesa das negociações com nenhum dos líderes. Para ele, trata-se de quebrar o isolamento político, o que é benéfico para si. Sentar-se, conversar e não negociar", afirmou Zelensky numa entrevista por ocasião do centenário da Rádio Ucraniana.

Para Putin, "é favorável negociar com algum tipo de condições de rendição da nossa parte", disse, acrescentando que "ninguém lhe dará isso".

Por outro lado, adiantou que as negociações com Moscovo são possíveis "desde que a Ucrânia não esteja sozinha com a Rússia e [a Ucrânia] seja forte".

"Que tipo de negociações pode haver com um assassino? Se falarmos sozinhos com Putin, apenas com o assassino, e estivermos nas condições em que estamos agora, não fortalecidos por alguns elementos importantes, é desde logo um estatuto de perdedor para a Ucrânia. Numa posição fraca, não há nada a fazer nestas negociações", frisou, citado pela agência EFE.

Segundo ele, isso não levaria a "um fim justo" para a guerra, desencadeada pela invasão russa de fevereiro de 2022, refere a Agência France Presse.

Volodymyr Zelensky referiu ainda que quer o fim da guerra no seu país em 2025 por "meios diplomáticos".