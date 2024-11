Trump indica executivo petrolífero Chris Wright para a Energia

O presidente eleito dos Estados Unidos da América, Donald Trump, escolheu o executivo da petrolífera Liberty Energy e apoiante da sua campanha à Casa Branca, Chris Wright, para secretário da Energia.

Em comunicado, Trump classificou Wright como um dos pioneiros que ajudaram a lançar a "revolução" que "alimentou a independência energética americana".

Presidente executivo da Liberty Energy e defensor do controverso 'fracking' (técnica de fraturação hidráulica usada para obter gás e petróleo), Chris Wright rejeita a existência das alterações climáticas e disse, num vídeo publicado no ano passado e citado pela imprensa norte-americana, que não há qualquer "transição energética também".

O New York Times lembra que Wright não tem qualquer tipo de experiência governamental e que chamou a atenção de Trump enquanto comentador do canal de televisão Fox News, sendo também presença frequente no mundo dos 'podcasts'.

O futuro secretário da Energia estará alinhado com o escolhido para o Departamento do Interior, Doug Burgum, com quem trabalhou durante anos e que é conhecido pelo forte apoio à exploração de petróleo e gás.

Cientistas alertam que a expansão das atividades de combustíveis fósseis em terras públicas poderá agravar as mudanças climáticas.

Dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos indicam que cerca de 22% das emissões de carbono do país são originadas da queima de combustíveis fósseis extraídos de terras federais.