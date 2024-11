Homem barrica-se em restaurante do pai em Paris

Um homem barricou-se, este sábado, no restaurante do seu pai em Issy-les-Moulineaux, nos arredores de Paris, fazendo pelo menos quatro reféns, que já foram libertados. O incidente começou pelas 12 horas portuguesas, segundo a "BFMTV".

O incidente está a acontecer no restaurante "L'Olivier". A polícia de Paris afirmou que "um homem armado com uma faca trancou-se no restaurante do pai dele", e que o suspeito tem um histórico de consumo de drogas.

Segundo a comunicação social francesa, os reféns são funcionários do restaurante. No local está um forte dispositivo policial, que estabeleceu um perímetro de segurança e interrompeu o trânsito.

[em atualização]