Um ataque com facas numa escola no leste da China fez oito mortos e 17 feridos, disseram as autoridades.

"Às 18h30 (10h30 GMT), ocorreu um ataque com uma faca no Instituto Profissional de Artes e Tecnologia de Wuxi", na província de Jiangsu, e "deixou oito mortos e 17 feridos", disse a polícia da cidade de Yixing, onde sucedeu a tragédia, refere a Agência France-Presse.

Segundo a força policial, o suspeito foi "detido no local".