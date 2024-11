Detetado primeiro caso de nova variante de mpox nos EUA

As autoridades sanitárias disseram hoje que confirmaram o primeiro caso nos Estados Unidos de uma nova variante de mpox que foi detetada pela primeira vez no leste do Congo.

A pessoa afetada esteve em viagem em África e foi tratada no norte da Califórnia quando regressou, de acordo com o Departamento de Saúde Pública da Califórnia. Os sintomas estão a melhorar e o risco de transmissão pública é baixo.