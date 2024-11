Trump escolhe o próprio advogado como adjunto do Departamento de Justiça

O Presidente eleito dos Estados Unidos propôs Todd Blanche, advogado que liderou a defesa de Donald Trump no julgamento em Nova Iorque pelo pagamento irregular a uma atriz pornográfica, como número dois no Departamento de Justiça.

O republicano nomeou Blanche como procurador-geral adjunto na quinta-feira e um dia depois de anunciar a proposta do polémico congressista da Florida Matt Gaetz como procurador-geral dos Estados Unidos.

As duas propostas devem ser ratificadas pelo Senado, que, na próxima sessão, conta já com maioria republicana.

Em comunicado, Trump destacou a experiência de Blanche à frente da procuradoria federal do distrito sul de Nova Iorque e referiu que a liderança deste vai ser crucial para corrigir "um sistema judicial quebrado há demasiado tempo".

Natural do Colorado, Blanche juntou-se à equipa jurídica do ex-presidente em 2023 e liderou a defesa no julgamento de Nova Iorque, pelo qual, em maio deste ano, o republicano foi considerado culpado das 34 acusações de que era alvo, aguardando a sentença.

Participou também nos dois julgamentos de Trump conduzidos pelo procurador especial Jack Smith por interferência eleitoral, num tribunal federal de Washington, e pelo manuseamento indevido de documentos confidenciais na residência privada em Palm Beach, na Florida.