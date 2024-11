Scholz pede a Putin fim da guerra. Zelensky diz que foi aberta "caixa de Pandora"

O chanceler alemão, Olaf Scholz, pediu, esta sexta-feira, ao Presidente da Rússia para retirar as tropas da Ucrânia e começar negociações de paz com Kiev.

O chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, reagiu negativamente à primeira chamada entre os líderes da Alemanha e da Rússia em cerca de dois anos, avisando que reduz o isolamento de Putin.

A conversa foi noticiada pela comunicação social alemã e confirmada pelo Kremlin, que declarou que a chamada aconteceu a pedido de Berlim, e afirmou que Putin disse a Scholz que qualquer acordo para terminar a guerra na Ucrânia deve ter em conta os interesses de segurança da Rússia, assim como refletir “as novas realidades territoriais” - uma forma pouco subtil de voltar a indicar que pretende ficar com os territórios no Leste da Ucrânia.

Do lado alemão, um porta-voz do Governo disse que “o chanceler instou a Rússia a mostrar vontade de entrar em negociações com a Ucrânia com o objetivo de alcançar uma paz justa e duradoura”. O Governo sublinhou ainda que Scholz também realçou “a determinação da Alemanha em apoiar a Ucrânia na sua defesa contra a agressão enquanto for necessário”.

O Presidente da Ucrânia vê a chamada com olhos menos simpáticos. Volodymyr Zelensky disse que a conversa entre Scholz e Putin abriu uma “caixa de Pandora” e mina os esforços feitos desde fevereiro de 2022 para isolar Putin.