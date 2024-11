Bruxelas diz não ter para já "particular preocupação" com despesa em Portugal

O comissário europeu da Economia disse esta sexta-feira não ter, para já, "particular preocupação" sobre o nível de despesa em Portugal, salientando a redução da dívida pública, que deverá atingir os 90% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026.

"É uma decisão que registamos [de Portugal ter vindo a registar mais gastos]", mas "não estamos, neste momento, particularmente preocupados com o nível de despesa", declarou disse Paolo Gentiloni.

Falando em conferência de imprensa, em Bruxelas, na apresentação das previsões económicas de outono, o responsável indicou tomar "nota do facto de que, globalmente, continuar a haver, em relação a Portugal, uma situação orçamental muito boa".

"Na nossa estimativa, Portugal continuará a diminuir o seu rácio da dívida, atingindo os 90% em 2026", salientou Paolo Gentiloni.

"Lembro-me, pessoalmente, quando celebrei com o então primeiro-ministro, que é agora o presidente [eleito] do Conselho Europeu, o facto de Portugal ter descido abaixo dos 100% da dívida em relação ao PIB", disse ainda o comissário europeu da tutela, numa alusão ao também socialista António Costa.

Nas previsões económicas de outono, publicadas em Bruxelas, a Comissão Europeia estima uma dívida pública de 95,7% do PIB este ano, que deverá baixar para 92,9% do PIB em 2025 e 90,5% em 2026.

No documento, a Comissão Europeia prevê também um crescimento económico de Portugal em 1,7% este ano e 1,9% em 2025, abaixo dos 1,8% e 2,1%, respetivamente, estimados pelo Governo.

Bruxelas estima um crescimento do PIB de 1,7% em 2024, 1,9% em 2025 e 2,1% em 2026, o que compara com as previsões inscritas pelo Governo no Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), que apontam para um crescimento de 1,8% este ano e de 2,1% em 2025.

"O crescimento económico em Portugal deverá aumentar gradualmente ao longo do horizonte das previsões, apoiado pelo consumo privado e pelo investimento", ao mesmo tempo que se prevê "que a inflação global continue a diminuir, num contexto de contenção do crescimento do emprego e de uma descida marginal do desemprego", indica a instituição no documento.

Além disso, "prevê-se que o excedente do setor público administrativo de Portugal diminua, com pressões crescentes sobre as despesas correntes, a par de medidas de política orçamental que deterioram o saldo das receitas", adianta Bruxelas.

Ainda nestas previsões económicas de outono, a Comissão Europeia revela estar mais otimista do que o Governo e prevê um excedente orçamental de 0,6% este ano e de 0,4% em 2025 em Portugal, acima dos 0,4% e 0,3%, respetivamente, estimados pelo executivo.

No documento, o executivo comunitário melhora a sua previsão para o saldo orçamental português deste ano face ao que tinha avançado em maio, quando esperava um excedente de 0,4%, mas revê em ligeira baixa a estimativa para 2025, de 0,5% para 0,4%.