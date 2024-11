"A fobia mais rara do mundo". Bananas são proibidas onde quer que ministra sueca vá

O medo a bananas de uma das ministras do Governo sueco está a ser notícia no país nos últimos dias, levando a que o fruto seja retirado de todas as salas de reunião e eventos em que Paulina Brandberg tome parte.

A “fobia mais rara do mundo”, como lhe chama Paulina Brandberg, não é nova: foi a própria que revelou o medo nas redes sociais, com uma publicação em agosto de 2020. “Tenho fobia a bananas. (...) A fobia mais rara do mundo", escreveu em diferentes alturas, publicações que foram entretanto apagadas.

Agora o jornal Expressen, que teve acesso a correspondência trocada com o Ministério do Trabalho, onde a liberal Paulina Brandberg desempenha o cargo de ministra da Igualdade e da Vida Profissional, no qual são dadas instruções específicas para que os locais que a governante visite sejam “livres” de bananas.