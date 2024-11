La Vanguardia também abandona “rede de desinformação” X de Elon Musk

O jornal espanhol La Vanguardia anunciou esta quinta-feira que deixará de publicar notícias diretamente na rede social X, alegando que se tornou uma "rede de desinformação" desde a chegada do bilionário Elon Musk.

O jornal segue assim os passos do britânico "The Guardian" que, na quarta-feira, informou os leitores da sua decisão de não publicar notícias no X, antigo Twitter.

Para o La Vanguardia, a rede X está "convertida numa caixa de ressonância de teorias da conspiração e desinformação".

Segundo o jornal, esta decisão é "necessária" e para ela contribuíram a recente campanha eleitoral nos Estados Unidos ou as "mentiras" que se espalharam em relação à tempestade Dana que assolou Valência.

O jornal considera que ideias que violam os direitos humanos, como o ódio às minorias étnicas, a misoginia e o racismo, fazem parte do conteúdo viral que é distribuído no X, onde adquirem viralidade e captam mais tempo dos utilizadores para ganharem dinheiro com publicidade.

O meio de comunicação espanhol informou que deixa de usar o X ativamente, salvaguardando que os seus jornalistas são livres para continuar a usar a plataforma dentro das regras de contenção.

Elon Musk tem sido um aliado fundamental no apoio ao regresso do republicano Donald Trump à Casa Branca e deverá juntar-se ao Governo que vai tomar posse em janeiro, no novo Departamento de Eficiência Governamental, liderado pelo também empresário Vivek Ramaswamy.