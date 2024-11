Homem morre após fazer explodir bomba na praça dos Três Poderes em Brasília

As forças de segurança estão a evacuar a praça dos Três Poderes e a realizar buscas. Os bombeiros também estão no local.

O veículo está registado em nome de um candidato a um lugar no parlamento regional do estado de Santa Catarina, que terá deixado uma mensagem nas redes sociais a pré-anunciar um atentado.

Uma pessoa - que será o bombista autor do ataque - foi encontrada morta junto ao edifício do Supremo Tribunal, avança a Polícia Militar.

O Supremo Tribunal Federal (STF) informou, em comunicado, que, ao final da sessão desta quarta-feira, dois fortes estrondos foram ouvidos e os juízes foram retirados do prédio em segurança.



“Os servidores e colaboradores do edifício-sede foram retirados por medida de cautela. Mais informações sobre as investigações devem aguardar o desenrolar dos factos. A Segurança do STF colabora com as autoridades policiais do Distrito Federal”, adianta o STF.

Na altura das explosões decorriam debates na Câmara dos Deputados e no Senado.

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, não estava no Palácio do Planalto na altura das explosões.

O procurador-geral considera que os rebentamentos entre o Supremo Tribunal e o Parlamento foram "ataques" às instituições do poder e promete uma investigação rigorosa e rápida.