Futebol coloca Paris em alerta máximo. "Mobilização policial é mais do que justificada"

A mobilização policial para o jogo entre França e Israel a contar para a Liga das Nações “é mais do que justificada”, defende na Renascença a coordenadora do Laboratório de Estudos Judaicos do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa (ISCSP-UL).

Marina Pignatelli lembra que “a França tem à volta de 450 mil judeus e 5,5 milhões de muçulmanos” e que os acontecimentos de há uma semana em Amesterdão, com agressões violentas a adeptos israelitas do Maccabi Tel Aviv, são um sinal de que o antissemitismo está a crescer na Europa.