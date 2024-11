Depois do Senado, Republicanos garantem maioria da Câmara dos Representantes

Uma vitória no Arizona e outra na Califórnia, onde a contagem de votos ainda decorre, foi o suficiente para o Partido Republicano ultrapassar o número de 218 representantes na câmara baixa do Congresso norte-americano.

Os Republicanos garantiram a maioria na Câmara dos Representantes dos EUA durante a madrugada desta quinta-feira, completando assim a vitória total nas eleições norte-americanas de 5 de novembro, depois de conseguirem o controlo do Senado e a presidência dos Estados Unidos, com Donald Trump.

Com a maioria confirmada, os Republicanos juntam assim o controlo da Câmara dos Representantes ao do Senado e à presidência, dispondo ainda de uma maioria de juízes conservadores no Supremo Tribunal dos Estados Unidos, algo que aconteceu também com Trump na presidência, em 2016.