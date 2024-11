"Cenário em Valência é de grande destruição”, diz comandante da força portuguesa

Começou a trabalhar no terreno, esta terça-feira, a força conjunta de proteção civil e forças armadas que seguiu de Portugal para ajudar nas operações que decorrem em Valência, Espanha, após as cheias que provocaram mais de 200 mortos e prejuízos no valor de muitos milhões.

Em declarações à Renascença, o comandante José Ribeiro explicou em que consistiram as primeiras intervenções.

“Realizámos, essencialmente, ações para a desobstrução de sistemas de escoamento e sistemas de saneamento que estavam muito obstruídos em diversos pontos da via pública. Também fizemos a remoção detritos de várias dimensões, com o apoio de maquinaria e a sua colocação em determinados locais para serem recolhidos e encaminhados para tratamento”, adiantou.

O comandante José Ribeiro revelou ainda que encontrou um cenário de “grande destruição”.