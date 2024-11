Scholz confirma moção de confiança e pede que se evite "impasse político"

O chanceler alemão, Olaf Scholz, confirmou esta quarta-feira no parlamento (Bundestag) que uma moção de confiança será votada a 16 de dezembro, pedindo um trabalho "em conjunto" para o "bem do país" e para evitar um "impasse político".

Nas primeiras declarações após a dissolução da coligação "semáforo", com a saída dos liberais, Scholz considerou que o Bundestag ainda tem capacidade de ação e deve aprovar as leis importantes.

"A data no final de fevereiro (para as eleições) foi finalizada e estou muito satisfeito com isso", apontou o chanceler, "até lá, o governo federal está em funções. O Parlamento também pode, naturalmente, atuar", reconhecendo que "os tempos que vivemos são muitos difíceis".

Num discurso de meia hora, o líder do executivo alemão esclareceu ainda que falou com o recém-eleito presidente norte-americano, Donald Trump, no sábado, sublinhando ter sido "uma boa conversa".

Olaf Scholz acredita que a atuação do governo alemão perante a guerra da Rússia contra a Ucrânia foi a mais adequada, destacando que o país não vai abandonar Kiev.