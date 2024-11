Milhares de pessoas retiradas de casa em Málaga devido a nova tempestade

Em particular, o rio Guadalmedina, com o leito normalmente seco, corre forte e bastante carregado de água pela capital.

O presidente do Governo Autónomo da Andaluzia, Juan Manuel Moreno, sublinhou a prudência com que as autoridades estão a agir desta vez. "Agimos com base na informação pluviométrica da Agência Estatal de Meteorología - AEMET com um objetivo fundamental que é prevenir e não remediar", explicou.

Atitude que se estende também à população. Muito residentes embrulharam os seus para os proteger da lama e prenderam-nos a postes de eletricidade, tentando evitar que possam ser levados pelas chuvas.