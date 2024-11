Explosões abalam praça dos Três Poderes em Brasília

Duas explosões foram ouvidas esta quarta-feira na praça dos Três Poderes, em Brasília.

Uma pessoa foi encontrada morte junto ao edifício do Supremo Tribunal, avança a Polícia Militar.

Pelas 19h30 (hora local) foram ouvidas duas explosões com cerca de 20 segundos de intervalo, indica a Globo News.

A explosão terão acontecido numa viatura que estava num parque de estacionamento entre o Supremo e a Câmara dos Deputados, segundo elementos da segurança citados pela Globo News.

As forças de segurança estão a evacuar a praça dos Três Poderes e a realizar buscas.

Os bombeiros também estão no local.

O Supremo Tribunal Federal (STF) informou, em comunicado, que, ao final da sessão desta quarta-feira, dois fortes estrondos foram ouvidos e os juízes foram retirados do prédio em segurança.

“Os servidores e colaboradores do edifício-sede foram retirados por medida de cautela. Mais informações sobre as investigações devem aguardar o desenrolar dos factos. A Segurança do STF colabora com as autoridades policiais do Distrito Federal”, adianta o STF.

[em atualização]