Encontrados corpos de duas crianças desaparecidas em Valência

Foram encontrados sem vida os dois irmãos que estavam desaparecidos em Valência, desde a passagem da tempestade DANA.

A família das crianças Izan e Rúben Matias confirmou que os serviços de emergência espanhóis encontraram os corpos a cerca de oito quilómetros de onde tinham desaparecido, durante as inundações em Espanha.

As vítimas estavam com o pai quando um camião atingiu a casa da família e provocou um derramamento de água, que acabou por arrastar os meninos.

As autoridades montaram uma equipa com mais de 40 operacionais para procurar pelos dois irmãos. As buscas decorreram durante 15 dias.

Em comunicado, a família agradeceu o esforço dos serviços de emergência e de todos os voluntários.

"Ficamos sem palavras face a toda a ajuda que recebemos estes dias. Estamos eternamente agradecidos", lê-se, num comunicado citado pelo jornal espanhol "ABC".