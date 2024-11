Biden recebe Trump na Casa Branca e garante transição "suave" de poder

De regresso à Casa Branca, Donald Trump reuniu-se esta quarta-feira, na sala Oval, com o ainda presidente Joe Biden, para juntos darem início ao processo de transição.

No momento do aperto de mão, ainda com as câmaras de televisão presentes, Biden prometeu assegurar uma "suave transição" de poder a Trump, que por sua vez garantiu que a passagem de poder será “a mais tranquila de sempre”

O futuro presidente comentou que "a política é difícil" e deixou um agradecimento. “Hoje é um mundo agradável e eu agradeço muito que a transição seja tão suave quanto for possível”.

Sentado a seu lado, Joe Biden respondeu com palavras de cortesia, mas o presidente cessante não teve a mesma sorte em 2020, quando ganhou as presidenciais justamente contra Trump, sem que Trump alguma vez o tenha recebido, ou reconhecido, sequer, a derrota.

Donald Trump toma posse como 47.º presidente norte-americano a 20 de janeiro, em Washington D.C.