Autoridades chinesas atrasaram informação sobre mortes em ataque com carro

As autoridades chinesas demoraram quase 24 horas a revelar o número de mortos do atropelamento que matou 35 pessoas em Zhuhai, sul do país, na segunda-feira, refletindo os esforços de Pequim para evitar a divulgação de informação sensível.

Imagens de corpos estendidos foram publicadas nas redes sociais nas horas que se seguiram ao acidente, mas desapareceram ao início da manhã de terça-feira.

A polícia local mencionou inicialmente apenas a existência de feridos.

As autoridades também mandaram retirar flores e velas colocadas perto do local do acidente.

A China vigia de perto as redes sociais domésticas, onde é comum que palavras-chave ou conteúdos considerados sensíveis sejam apagados, por vezes no espaço de poucos minutos.

No Weibo, semelhante ao X, as fotografias e os vídeos publicados na segunda-feira à noite, na sequência dos acontecimentos, desapareceram rapidamente.

O mesmo se passa com as publicações no Xiaohongshu, o equivalente chinês do Instagram.

Os órgãos estatais anunciaram as 35 mortes pouco depois das 18h30 de terça-feira, quase 24 horas após o atentado.

Momentos depois, as palavras-chave "Homem de Zhuhai atropela multidão e mata 35 pessoas" tornou-se o tópico mais popular no Weibo.

O acidente fatal ocorreu na véspera da maior exposição de equipamento aeronáutico do país, que também está a decorrer em Zhuhai desde terça-feira, um evento emblemático promovido durante semanas pela imprensa oficial.

O Global Times, jornal oficial do Partido Comunista Chinês, publicou apenas um pequeno artigo na página três sobre o incidente, em contraste com a história de primeira página, que se centrava no espetáculo aéreo nas proximidades.

O Diário do Povo, outro jornal oficial, limitou-se a incluir as instruções do Presidente chinês, Xi Jinping, para tratar os feridos e punir o autor do crime, num pequeno texto na primeira página.

Na terça-feira, o Xinwen Lianbo, o noticiário noturno da televisão estatal CCTV, dedicou cerca de um minuto e meio às instruções de Xi Jinping para "tratar os feridos", sem transmitir quaisquer imagens da cidade.

A China tem uma longa tradição de controlo sobre informação, o que por vezes leva a atrasos dispendiosos na resposta a catástrofes.

Em 2008, as autoridades tentaram abafar uma história sobre leite contaminado que envenenou quase 300.000 crianças, alguns dias antes dos Jogos Olímpicos de Pequim.

Em 2019, as autoridades chinesas atrasaram a resposta à Covid-19, penalizando os profissionais de saúde locais que alertaram para o facto de um coronavírus se estar a propagar rapidamente.