​Web Summit. Pharrel Williams tem nova proposta para o “american dream”

De boné amarelo e óculos escuros, não há que enganar. Entrou no Palco Central da Web Summit uma estrela à escala mundial. Pharell Williams, cantor, é apresentado também como filantropo e criativo da Louis Vuitton.



Depois de passar em revista uma infância em que “não tinha as mesmas coisas que os seus amigos da escola”, o cantor explicou ainda como as voltas da vida instalaram uma produtora de música perto da escola que frequentava.

E foi assim que Pharell Williams começou a dar os primeiros passos no mundo artístico.

A conversa levou a que Williams acabasse por apresentar uma nova proposta do sonho americano.

“O sonho americano não é sobre fazer o máximo de dinheiro possível. De facto, o sonho humano, o sonho dos consumidores não deve ser sobre ter dinheiro, mas deve ser sobre gastar o máximo de tempo a fazer o que se gosta”, defendeu.

Pharell diz mesmo que, ao contrário do que é habitual, a sociedade não deve “educar as crianças a procurar uma ocupação porque é algo que dá dinheiro”. O paradigma deve mudar, defende, e lança a pergunta às mais de 12 mil pessoas presentes no MEO Arena.

“Pensem numa coisa que gostam tanto de fazer… Se pudessem estalar os dedos agora mesmo e trabalhar nisso, não ganhariam dinheiro, mas as vossas contas ficariam pagas, aceitavam?”

O público respondeu com um aplauso, em jeito de concordância.