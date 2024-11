Trump aponta ex-governador Mike Huckabee para embaixador em Israel

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta terça-feira a intenção de designar o ex-governador do Arkansas Mike Huckabee como embaixador norte-americano em Israel.

"Ele adora Israel e o povo de Israel e, da mesma forma, o povo de Israel adora-o", justificou o político republicano numa declaração.

Huckabee é um defensor acérrimo de Israel e o anúncio da sua nomeação ocorre numa altura em que Trump prometeu alinhar mais estreitamente a política externa de Washington com os interesses do Governo israelita, envolvido em guerras contra o Hamas na Palestina e o Hezbollah no Líbano, dois grupos islamitas apoiados pelo Irão.

O Mike [Huckabee] trabalhará incansavelmente para levar a paz ao Médio Oriente", prosseguiu Donald Trump, que foi eleito há uma semana para regressar à Casa Branca, após um primeiro mandato entre 2017 e 2021.