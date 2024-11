Netanyahu diz aos iranianos que Teerão está a desperdiçar dinheiro com ataques a Israel

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, dirigiu-se esta terça-feira aos iranianos, num vídeo publicado na rede social X, afirmando que o regime de Teerão está roubar dinheiro "em guerras desnecessárias que não vão ganhar".

“O regime (iraniano) lançou centenas de mísseis balísticos contra o meu país. Pergunto-me se lhes disseram quanto custou este ataque? O montante foi de 2,3 mil milhões de dólares (2,2 milhões de euros). Este é o montante que eles desperdiçaram dos seus preciosos fundos em ataques inúteis”, criticou o líder israelita, referindo-se ao ataque de outubro do Irão com cerca de 200 lançamentos contra Israel.

No dia 31 de outubro, Netanyahu fez um vídeo dirigido aos iranianos e, depois disso, muitos contactaram o governo israelita a pedir apoio.

“Os mísseis (iranianos) causaram danos marginais em Israel, mas que danos causaram a vocês? Esta quantia (de dinheiro) poderia ser adicionada ao vosso orçamento para os transportes e para o sistema educativo do Irão”, disse hoje Netanyahu.

Com a possibilidade de o Irão voltar a atacar Israel, o líder israelita avisou o povo iraniano que, se tal cenário se concretizar, “será muito prejudicial para a economia do Irão”.

“Estão obcecados com a destruição de Israel em vez de construírem o Irão. É uma pena. Sei que muitos de vós não querem esta guerra. Eu, e o povo de Israel, também não queremos esta guerra”, afirmou.

A mensagem do líder israelita surge depois de, nas últimas semanas, o Irão ter avisado, através dos canais diplomáticos, que está a preparar uma resposta militar contra o Estado hebreu, que envolveria a utilização de armas “mais poderosas”, segundo um funcionário egípcio citado pelo The Wall Street Journal.

O ataque aéreo punitivo de Israel contra o Irão, a 26 de outubro, abalou as defesas aéreas estratégicas do país, deixando-o fortemente exposto, segundo as forças armadas israelitas, além de ter matado cinco pessoas.

Até agora, Israel não tem atacado as instalações petrolíferas e nucleares do Irão, essenciais para a sua economia e segurança, mas essa posição pode mudar, segundo os responsáveis israelitas.

“Não tenho dúvidas de que chegará o dia em que, num Teerão livre, israelitas e iranianos construirão um futuro de prosperidade e paz. É esse o futuro que Israel merece. Este é o futuro que o Irão merece”, concluiu Netanyahu na sua mensagem.