Mais de 10 mil soldados norte-coreanos combatem em Kursk ao lado da Rússia

As tropas norte-coreanas começaram a participar em operações de combate ao lado das forças russas, afirmou o Departamento de Estado norte-americano na terça-feira, manifestando "preocupação" pelo facto de a Rússia ter recorrido à Coreia do Norte em busca de soldados para combater na guerra com a Ucrânia.

"Mais de 10 mil soldados da República Popular da Coreia do Norte foram enviados para o leste da Rússia, e a maioria deles mudou-se para o extremo oeste do oblast de Kursk, onde começaram a envolver-se em operações de combate ao lado das forças russas ", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Vedant Patel, aos jornalistas, durante um briefing, confirmando assim informações já avançadas por Zelensky e pela Coreia do Sul.

O representante da Casa Branca adiantou ainda que os soldados enviados por Pyongyang receberam treino em "artilharia, drones, e operações básicas de infantaria, incluindo abertura de trincheiras, capacidades que são cruciais para a realização de operações na frente de combate".