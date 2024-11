Líder da Igreja Anglicana renuncia ao cargo após escândalo de abusos

O documento, conhecido no Reino Unido como o relatório Makin, conclui que a inação do arcebispo terá permitido a continuação de alegados crimes cometidos ao longo de décadas por um advogado canadiano - entretanto já falecido - que terá, alegadamente, sido autor de abusos sexuais, físicos e psicológicos a mais de uma centena de menores, enquanto líder de um acampamento cristão.

"Os últimos dias renovaram o meu longo e profundo sentimento de vergonha pelas falhas históricas de proteção da Igreja da Inglaterra", disse Welby, em comunicado.

"Espero que esta decisão deixe claro o quão seriamente a Igreja da Inglaterra entende a necessidade de mudança e o nosso profundo compromisso em criar uma igreja mais segura. Ao renunciar, faço-o com pesar por todas as vítimas e sobreviventes de abuso", escreve Justin Welby, num comunicado divulgado nas redes sociais.

Welby renunciou, assim, cinco dias após o relatório independente ter sido crítico da sua forma de lidar com os abusos em causa, que terão ocorrido na década de 70. No relatório, é dito que um advogado britânico, John Smyth, terá submetido mais de cem crianças a abusos "brutais e horríveis" durante um período de quarenta anos. Smyth, que era presidente do Iwerne Trust - que financiava os acampamentos cristão em Dorset, Inglaterra -, mudou-se para a África do Sul em 1984 e, diz o relatório, terá continuado a cometer abusos até perto da sua morte, em 2018.

Smyth é considerado o pedófilo mais prolífico associado à Igreja Anglicana. Se as acusações tivessem sido relatadas à polícia, defende o inquérito independente pedido em 2019, poderia ter havido uma investigação mais completa e Smyth poderia ter enfrentado acusações antes de morrer.

Justin Welby era, até agora, o líder espiritual de 85 milhões de anglicanos em todo o mundo.



[Notícia atualizada às 15h20 para acrescentar mais detalhes sobre o caso]