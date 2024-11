Jack Teixeira condenado a 15 anos de prisão por fuga de informação do Pentágono

Um juiz federal norte-americano condenou esta terça-feira a 15 anos de prisão Jack Teixeira, membro da Guarda Nacional Aérea do Massachusetts que se declarou culpado de divulgação de informação classificada do Pentágono.

O lusodescendente de 22 anos admitiu ter recolhido ilegalmente alguns dos segredos mais sensíveis dos Estados Unidos e partilhado na rede social Discord.

Embora não tenha nacionalidade portuguesa, Teixeira tem um avô natural da ilha de São Miguel, nos Açores.

Os procuradores haviam pedido originalmente uma sentença de 17 anos para Teixeira, dizendo que ele "perpetrou uma das violações mais significativas e consequentes da Lei de Espionagem na história americana".

Dados confidenciais revelados

O jovem administrou um servidor do Discord no qual foram revelados documentos confidenciais do Pentágono, que incluem, entre outros dados, informação sensível sobre a guerra na Ucrânia.

Numa das conversas online, Teixeira autointitulou-se líder desse mesmo grupo, que junta cerca de 30 jovens e adolescentes, que trocavam mensagens sobre armas, videojogos e de memes e comentários de cariz racista.