Escolas encerradas em Valência devido a nova tempestade

As aulas foram suspensas em diversos municípios da costa leste de Espanha, depois de ter sido emitido um aviso laranja (o segundo mais grave) para várias regiões da Comunidade Valenciana por causa de uma nova DANA, uma "depressão isolada em níveis altos", cujos efeitos se começarão a sentir na noite desta terça-feira.

O fenómeno meteorológico (conhecida como DINA em português) é o mesmo que provocou chuvas torrenciais e inundações que em 29 de outubro causaram mais de 200 mortos e destruíram casas e infraestruturas na região de Valência.

Ao todo, segundo o El País, 40 municípios da Comunidade Valenciana, cinco regiões de Tarragona (Catalunha) e um município de Málaga decidiram agora encerrar as atividades educativas.

As principais universidades de Valência, concordaram também com a suspensão perante o aviso de mau tempo.

Nove comunidades em estado de alerta

Há pelo menos nove comunidades - Aragão, Astúrias, Cantábria, Castela e Leão, Catalunha, Galiza, Múrcia, Baleares e a já referida Comunidade Valenciana – que tomaram medidas preventivas no país vizinho devido ao agravamento do estado do tempo.