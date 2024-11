COP29. Presidente do Azerbaijão diz que petróleo e gás natural são "dádivas de Deus"

A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2024, mais conhecida pelo acrónimo COP29, como não arrancou com o melhor pé, esta terça-feira.

No discurso de abertura, Ilham Aliyev, presidente do Azerbaijão (nação que acolhe a conferência), decidiu, do nada, defender a necessidade da utilização de combustíveis fósseis. O petróleo e o gás natural são “uma dádiva de Deus”, disse.

Ilham Aliyev acusou também os meios de comunicação e os ativistas climáticos de orquestrarem uma campanha “de calúnias e chantagens”, relata a “BBC”.

“Como presidente da COP29, claro que vamos ser um grande defensor da transição verde, e estamos a fazê-lo. Mas, ao mesmo tempo, temos de ser realistas”, afirmou Aliyev.

“Os países não podem ser culpados por tê-los [combustíveis fósseis] e não devem ser culpados por levá-los ao mercado, porque o mercado precisa deles. As pessoas precisam deles”, frisou.

As declarações do presidente do Azerbaijão ocorreram momentos de depois de António Guterres, secretário-geral da ONU, ter classificado como “estratégia absurda” a aposta continuada de alguns países nos combustíveis fósseis.

“A menos que as emissões [de CO2] sejam reduzidas, todas as economias vão enfrentar uma fúria muito maior” das alterações climáticas, avisou Guterres.

Um dos objetivos da COP29 é levar alguns países em desenvolvimento a publicarem os seus próprios planos de descarbonização.

O Azerbaijão, país que recebe a conferência da ONU este ano, recusou fazê-lo.