Biden discute trégua em Gaza com Herzog antes da chegada de Trump ao poder

O Presidente norte-americano, Joe Biden, reuniu-se esta terça-feira na Casa Branca com o homólogo israelita, Isaac Herzog, numa tentativa de avançar com um cessar-fogo em Gaza antes do próximo chefe de Estado, Donald Trump, tomar posse em janeiro.

Falando aos repórteres no Salão Oval, Herzog elogiou os esforços de Biden por trabalhar "dia após dia" para conseguir a libertação dos reféns israelitas que o grupo islamita Hamas capturou durante o ataque de 7 de outubro de 2023 e que continuam a "viver no inferno nas masmorras de Gaza".

"Vocês têm pensado no dia seguinte, numa possível trajetória de esperança para o povo da região, na nossa capacidade de alcançar a segurança e a paz, mas, primeiro, devemos resgatar os reféns", defendeu Herzog.

Com essas palavras, Biden murmurou "concordo" e continuou ouvindo-o com as mãos cruzadas no colo.

O "império do mal"

Herzog disse que qualquer progresso na região "começa em Teerão", que descreveu como "o império do mal", acrescentando que os aliados do Irão, como o grupo xiita libanês Hezbollah, estão a "fazer todos os possíveis" para acabar com o Estado de Israel.

"Este deve ser um objetivo primordial durante o seu mandato e durante o mandato do próximo Presidente com o objetivo de garantir que o Irão não cumpra as suas más intenções", sublinhou.